SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sinead Farrelly, 33, está prestes a jogar sua primeira Copa do Mundo Feminina. Mas, antes de 1º de abril de 2023, ela não chutava uma bola profissionalmente há quase oito anos.

A jogadora, que nasceu nos Estados Unidos, mas tem cidadania irlandesa, se aposentou em 2016, aos 25 anos, após sofrer um grave acidente de carro.

Em outubro de 2015, após trocar o Portland Thorns pelo Boston Breakers, Sinead Farrelly sofreu um acidente de carro nos Estados Unidos. Nele, a atleta sofreu uma concussão e ficou de fora da temporada 2016.

Após o acidente, a meio-campista decidiu encerrar sua carreira no futebol. Além da concussão, ela também contou ter tido problemas de saúde mental durante o tempo que ficou longe dos gramados.

"Eles sabem muito mais agora sobre concussão do que naquela época, mas eu não podia fazer exercícios aeróbicos, nem nada. Então eu perdi todos os meus músculos muito rápido. Acabei tendo muitos problemas de saúde na época também. Eu não podia sair durante o dia", disse Sinead, ao The Irish Times.

No período em que ficou afastada do futebol, ela trabalhou como barista. Em entrevista à BBC, a jogadora contou que morava na Califórnia e ia de bicicleta para o trabalho todos os dias. No entanto, em julho do ano passado, ela decidiu que tentaria voltar.

Enquanto tentava recuperar seu condicionamento físico para poder voltar a jogar, ela contratou um treinador de futebol que trabalhava com o Philadelphia Union. Ao New York Post, Farrelly disse que ele mudou a sua perspectiva. Então, ela começou a jogar uma vez por semana, depois duas, até ter a chance de fazer à pré-temporada com o NJ/NY Gotham FC.

Em 25 de março deste ano, ela assinou com NJ/NY Gotham FC para a nova temporada. Seu retorno aos gramados aconteceu contra o OL Reign e, uma semana depois, ela fez sua estreia internacional com a seleção da Irlanda ? em uma partida justamente contra os Estados Unidos.

SAIBA MAIS SOBRE SINEAD FARRELLY:

Nasceu em um subúrbio da Filadélfia, nos Estados Unidos, mas também tem cidadania irlandesa. Meio-campista da NWSL, ela representou os norte-americanos em todas as categorias de base antes de defender o time principal da Irlanda.

Durante sua carreira, a jogadora superou lesões e denunciou abusos sexuais e emocionais na NWSL. Enquanto se recuperava do acidente de carro que a tirou dos campos em 2016, ela teve um papel importante nas denúncias da liga nacional dos EUA. Ao lado de outras jogadoras, Farrelly fez acusações de abuso sexual, verbal e emocional que sofreram dentro da NWSL.

Depois de anunciar seu retorno aos gramados com o NJ/NY Gotham FC, ela foi convocada pela primeira vez para defender a seleção da Irlanda.

A Irlanda sempre esteve muito ligada à minha vida familiar, então parece um pouco surreal, mas me sinto muito honrada e orgulhosa de usar este distintivo.Sinead Farrelly à FAI TV

A meio-campista deve entrar em campo pela Irlanda para enfrentar a anfitriã Austrália nesta quinta-feira (20), às 7h (de Brasília), pela primeira rodada da competição.