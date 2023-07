SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A condição física atual de Alexia Putellas, estrela da seleção espanhola, foi divulgada nesta quinta-feira (20) pelo técnico Jorge Vilda.

O comandante espanhol falou sobre a situação da meia-campista e antecipou que ela deve jogar contra a Costa Rica, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina, nesta sexta-feira (21), às 4h30.

Vilda espera que Putellas esteja com 100% das condições físicas para começar como titular, mas explica que a situação exige bastante cuidado.

Considerada a melhor jogadora do mundo atualmente, Putellas chegou a ficar dez meses afastada dos gramados devido a uma ruptura no LCA (ligamento cruzado anterior) do joelho esquerdo. Desde o final do ano passado, a camisa 11 só fez algumas aparições no Barcelona ao sair do banco de reservas e jogou dois amistosos como titular pela Espanha.

"Todas estão disponíveis para jogar amanhã, mas no caso de Alexia [Putellas], precisamos otimizar os treinos para tê-la conosco. Somos muito cuidadosos com tudo o que fazemos e estamos tentando todos os meios possíveis para que ela esteja em plenas condições de jogar", disse o treinador, em coletiva de imprensa.