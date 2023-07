SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O momento ruim do Santos faz o clube acelerar a estreia dos reforços.

O técnico Paulo Turra sabe que o ideal seria os novos jogadores terem um tempo maior para fazer a primeira partida, mas entende que o Santos não pode esperar.

Dodô mal chegou do Atlético-MG e já foi titular contra o São Paulo na derrota por 4 a 1 do último domingo (16), no Morumbi.

O cenário deve ser o mesmo com Jean Lucas e Julio Furch. O próximo jogo será contra o Botafogo, domingo (23), na Vila Belmiro.

Jean Lucas, ex-Monaco, não joga há oito meses, mas está bem fisicamente e já fez quatro treinos. Ele deve atuar pelo menos por alguns minutos no domingo.

O argentino Furch veio ao Brasil fazer exames médicos na terça e voltou ao México no mesmo dia para a despedida do Atlas na quarta, em amistoso contra o Sporting Gijón (Espanha) no Estádio Jalisco.

Furch deve voltar ao Brasil entre quinta e sexta. Apesar do cansaço da viagem, ele também pode ficar à disposição no domingo.

O Santos agora corre para regularizar Jean Lucas e Furch no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Se estiverem inscritos, a tendência é que sejam relacionados por Turra para o duelo com o líder Botafogo.