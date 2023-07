SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jaqueline está de volta ao vôlei após dois anos sem clube.

Nesta quinta-feira (20), a ponteira foi anunciada como novo reforço do Campinas, equipe paulista que fará parte do cenário nacional e disputará a Superliga C e o Campeonato Paulista.

Jaqueline volta ao vôlei depois de fazer uma 'pausa' após deixar o Osasco, em 2021. Ela vinha produzindo conteúdos para as redes sociais junto com o marido, Murilo.

No vídeo do anúncio, inclusive, a jogadora conta com participação do marido.

"E aí, galera. Eu estou de volta. Vocês vêm comigo?", diz a atleta já vestindo a camisa do Campinas.

Além de Jaqueline, o Campinas conta com outros dois nomes conhecidos do vôlei brasileiro: a levantadora Fabíola e a ponteira Mari Paraíba.