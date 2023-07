Nas últimas temporadas, o Corinthians tem cedido importantes valores de suas categorias de base em uma tática para aumentar os valores dos seus cofres. Entretanto, a diretoria tem demonstrado que esse tipo de postura pode estar com os dias contados.



Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, a equipe deu sinais de reação e chegou à semifinal da Copa do Brasil em um jogo insano contra o América Mineiro. Nas penalidades, o Timão assegurou a vaga e uma bolada para ajudar a manter as contas sob controle.



Neste período mais conturbado, os talentos da base foram essenciais para conceder ainda mais intensidade e velocidade a um time com vários atletas experientes, como Renato Augusto, Giuliano, Fagner e o goleiro Cássio.



Além disso, alguns nomes têm chamado atenção pelo talento. Gabriel Moscardo, por exemplo, vem se destacando e ganhando mais minutos em campo.



Por isso, o ‘Filho do Terrão’ (como o clube chama os atletas formados em sua base) acertou uma renovação. O novo vínculo com o clube será válido até julho de 2026.



No Alvinegro desde 2017, ele passou por praticamente todas as categorias, começando pelo Sub-12. Buscou seu espaço e sempre foi titular ao longo dos anos. Venceu a Paulista Cup Sub-14 e Sub-16, além do Paulistão Sub-17.



“Estou muito feliz com as oportunidades que tive até aqui e com esta renovação”, comentou o jogador em entrevista ao site oficial.



“Sigo focado em melhorar a cada dia e me dedicar ao máximo pelo clube”, completou.



Retomada do Corinthians em 2023



Aparentemente, o momento mais dramático da temporada do Corinthians está chegando ao fim. A equipe conseguiu resultados interessantes no Brasileiro, como a goleada aplicada em cima do Santos, e venceu o primeiro jogo dos playoffs da Sul-Americana.



Na Copa do Brasil, o Timão terá um clássico pela frente. A equipe vai enfrentar o São Paulo, que eliminou o Palmeiras nas quartas de final.



O vencedor do clássico paulista medirá forças contra Flamengo ou Grêmio na decisão da competição nacional.



