No dia 6 de julho deste ano, o clube Villa Real divulgou em suas redes sociais a contratação do novo técnico Paulo Neves, porém, em uma pesquisa realizada pelo Portal Acessa, foi verificado que Paulo terá que devolver aos cofres públicos, o valor de R$ 230.371. A decisão foi do Tribunal Regional Eleitoral, veja trecho abaixo.

"Tendo sido interposto agravo interno pelo candidato ao cargo de Deputado Federal, PAULO CESAR SANTOS NEVES,contra a decisão monocrática que julgou desaprovadas as suas contas de campanha, referentes ao pleito de 2022, e determinou o recolhimento de R$ 230.371,00 (duzentos e trinta mil, trezentos e setenta e um reais) ao Tesouro Nacional", cabe recurso.

Conforme divulgado nas redes sociais do Villa Real, Paulo Neves já trabalhou no Atlético Mineiro, Cruzeiro, América Mineiro entre outros times de renome nacional.

Em nota enviada ao Acessa, o Esporte Clube Villa Real informou que "desconhece o fato citado, e ressalta não ter qualquer relação com as questões eleitorais de seus colaboradores".

Paulo Cesar respondeu à reportagem informando que seus advogados já estão recorrendo.

