PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio encaminhou a saída do goleiro Adriel, que será emprestado ao Bahia. Após perder espaço por atos de indisciplina, o jogador não voltou a ser titular do time de Renato Gaúcho.

Adriel foi afastado da equipe por cometer atos de indisciplina. Desde a polêmica gerada com a saída do time, ele pouco vestiu a camisa tricolor.

O acordo com o Bahia se dá por empréstimo com opção de compra. O clube de Salvador irá arcar com a totalidade do salários do atleta.

O Grêmio ainda receberá uma compensação pela liberação do jogador, que já se despediu dos companheiros em Porto Alegre e está autorizado a viajar para realizar exames e assinar contrato. O vínculo com o clube do Sul vai até o fim de 2024.