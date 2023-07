SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A prisão preventiva de Sebastian Avellino Vargas, preparador físico do Universitario (PER), foi revogada nesta quinta-feira (20) e ele responderá ao processo por racismo em liberdade. Ele estava detido desde o dia 11 de julho, em partida contra o Corinthians, na Neo Quimica Arena.

O TJ-SP acatou a denúncia oferecida pelo Ministério Público e tornou Sebastian réu, mas o juiz decidiu que ele vai responder ao processo em liberdade.

O preparador tem até cinco dias para comparecer ao cartório e apresentar informações de contato atualizados dele e dos superiores do Universitario. Ele pode comparecer aos atos processuais de forma presencial ou remota.

"Tal circunstância, vale registrar novamente, não retira a carga vil e desproporcional do ato imputado, mas não emana de tal episódio que o denunciado, quando colocado em liberdade provisória, represente um perigo para a sociedade ou que coloque em risco à ordem pública", diz trecho da decisão do juiz Antonio Maria Patiño Zorz.

PRISÃO PREVENTIVA

Sebastian foi flagrado imitando um macaco para torcedores do Corinthians na Neo Quimica Arena e foi preso preventivamente em audiência de custódio no dia 12, no Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães, na zona oeste de São Paulo.

O preparador, desde então, aguarda a decisão do Ministério Público sobre o habeas corpus. A denúncia foi acatada e ele foi liberado para responder ao processo em liberdade.

Solto, Sebastian Avellino Vargas voltará ao Peru e deve retomar normalmente o trabalho no Universitario, que o defendeu publicamente desde as primeiras notícias sobre o caso.