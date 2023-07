SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Suíça bateu a seleção de Filipinas por 2 a 0, nesta sexta-feira (21), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina.

Bachmann marcou para a Suíça, aos 44 minutos do primeiro tempo, e Piubel anotou o segundo tento, aos 19 minutos do segundo tempo.

A vitória coloca a Suíça na liderança do Grupo A, com os mesmos três pontos da Nova Zelândia ?as suíças estão na frente devido ao saldo de gols?, enquanto as Filipinas sofrem uma derrota que as deixa com 0 ponto, ao lado da Noruega.

COMO FOI O JOGO

No início do jogo, as Filipinas começaram bem e conseguiram balançar a rede aos 15 minutos, com Guillou recebendo uma ligação direta após uma falha de Maritz. No entanto, o gol foi anulado devido a um impedimento marcado pela bandeirinha.

A Suíça aproveitou sua posse de bola durante o jogo e criou várias chances de gol. Aos 36 minutos, Crnogorcevic recebeu um cruzamento de Piubel na entrada da pequena área, mas mandou a bola por cima do travessão em uma chance claríssima.

Aos 43 minutos, a árbitra foi chamada ao monitor para revisar uma disputa entre Cowart e Sow dentro da área. Após análise do VAR, foi marcado o pênalti a favor da Suíça, pois a zagueira filipina atingiu a adversária de forma faltosa. Bachmann cobrou o pênalti, aos 44 minutos, e abriu o placar com muita categoria, deslocando a goleira McDaniel.

Na segunda etapa, a superioridade suíça se manteve e as Filipinas tiveram dificuldades para atacar. Aos 19 minutos, Reuteler invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro, resultando em uma defesaça de McDaniel em finalização de Crnogorcevic. Sow também teve uma chance, mas parou novamente na goleira. No segundo rebote do lance, Piubel apenas teve o trabalho de mandar para o fundo do gol, fechando o placar em 2 a 0 para a Suíça.

FILIPINAS

McDaniel (Bolden); Cowart, Long, Harrison e Barker; Sawick, Eggesvik (Serrano), Beard e Quezada (Flanagan); Guillou e Bolden. Técnico: Alen Stajcic.

SUÍÇA

Thalmann; Stierli, Maritz, Buehler e Aigbogun; Reuteler (Terchoun), Sow, Waelti (Mauron) e Piubel (Riesen); Bachmann (Lehmann) e Crnogorcevic. Técnico: Inka Grings.

Estádio: Forsyth Barr Stadium, em Dunedin (Nova Zelândia)

Público: 13.711 pessoas

Árbitro: Vincentia Amedome (Togo)

Cartões amarelos: Harrison (Filipinas); Bachmann e Maritz (Suíça)

Gols: Bachmann (SUI), aos 45 minutos do primeiro tempo; Piubel (SUI), aos 19 minutos do segundo tempo