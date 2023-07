SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das estrelas da seleção dos Estados Unidos, Alex Morgan diz que a maternidade contribuiu para o seu rendimento em campo.

A experiente atacante não enxerga a maternidade como um problema que afete seu jogo. Ela tem uma filha de três anos, nascida em maio de 2020.

Pelo contrário, Morgan diz que a maternidade ajudou a mantê-la equilibrada e contribuiu para aperfeiçoar algumas habilidades dentro do futebol.

Apesar disso, a atleta dos EUA enfatiza que não leva os problemas do esporte para casa e que direciona seu foco para as necessidades da filha.

"[A maternidade] me faz sentir mais equilibrada. Posso dar tudo pelo esporte e pelas minhas equipes, mas quando vou para casa não fico pensando se fiz um jogo ruim. Eu só tenho que ser mãe e atender às necessidades da minha filha", explicou Morgan, ao jornal People.

"Não me senti super rápida imediatamente. Eu já tinha adaptado meu jogo, de achar espaços sem ter que usar minha velocidade. Quando eu voltei a ganhar mais agilidade, consegui unir as duas habilidades um pouco mais. Sinto que estou me encontrando mais bem posicionada e convertendo boas chances em gol com mais frequência do que nunca", completou.