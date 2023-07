SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alisha Lehmann, jogadora da seleção da Suíça, chama atenção por sua fama e quantidade de seguidores no Instagram.

ATUA NA PREMIER LEAGUE E NAMOROU JOGADOR BRASILEIRO

Alisha Lehmann, 24 anos, é atacante do Aston Villa (Inglaterra) e está jogando a Copa do Mundo Feminina pela seleção suíça.

A atleta começou sua carreira nas categorias de base do Young Boys, time do seu país-natal, em 2015. Ficou no clube até 2018, quando se transferiu para a Premier League.

Na Inglaterra, Lehmann ganhou maior notoriedade. Primeiro com passagem pelo West Ham, depois empréstimo para o Everton em 2020, até chegar ao Aston Villa em 2021.

No ano em que chegou no tradicional Aston Villa, a suíça conheceu o meia brasileiro Douglas Luiz, com quem teve um relacionamento. O jogador chegou a levá-la para passar férias no Brasil, no ano passado, onde visitaram o Maracanã e vários outros lugares do Rio de Janeiro.

Lehmann e Douglas Luiz terminaram o relacionamento após um ano, mas antes disso a suíça engatou um namoro com sua colega de seleção, Ramona Bachmann. Ramona, inclusive, marcou um dos gols na vitória da suíça sobre Filipinas por 2 a 0 nesta sexta-feira (21).

Ela desbancou outras estrelas do futebol feminino e atualmente é a jogadora com mais seguidores no Instagram, totalizando 13,7 milhões. Alex Morgan, com 10,1 milhões, é a segunda colocada, seguida pela espanhola Alexia Putellas (2,9 milhões). A brasileira Marta é a quarta, com 2,6.