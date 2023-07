SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A zagueira alemã Sophia Kleinherne, que está na Copa do Mundo feminina, viralizou entre os brasileiros após citar o "cai-cai" de Neymar para valorizar o futebol feminino. Questionada sobre o tema em coletiva de imprensa, a jogadora de 23 anos manteve o posicionamento.

Sophia disputa seu primeiro Mundial e pode ser titular. Zagueira de origem, ela segundo o jornal The Guardian? pode assumir a lateral-direita após a lesão, e corte, de Giulia Gwinn.

Em 2020, foi escolhida pela Uefa como um dos dez melhores talentos do futebol. A jogadora defende o Eintracht Frankfurt e está na seleção alemã desde as categorias de base.

Ela não teve apoio dos pais e fez estágio nas Forças Armadas da Alemanha. Em entrevista à revista Playboy, Sophia contou que "pais nunca gostaram de ouvir, mas o futebol sempre foi prioridade absoluta para mim". Após concluir o ensino médio, ela integrou o grupo de promoção esportiva das Forças Armadas de seu país.

A zagueira enfrentou o Brasil em amistoso preparatório para o Mundial. Na ocasião, as comandadas de Pia Sundhage levaram a melhor.

RELAÇÃO COM O FUTEBOL E FORÇAS ARMADAS

Em longa entrevista à Playboy, Sophia contou sobre seu início no futebol e também atividades fora das quatro linhas.

O esporte e a família: "Saí de casa aos 14 anos para ir para um internato. Meus pais nunca gostaram de ouvir, mas o futebol sempre foi prioridade absoluta para mim. Isso poderia ser melhor combinado com a educação escolar no internato. Aos 17 anos mudei-me para Frankfurt, onde continuei a frequentar um internato e joguei no FFC ao mesmo tempo".

Apoio dos irmãos: "Tenho dois irmãos mais velhos que me levaram para os jogos deles. Os dois me levaram para o treino e eu joguei com os meninos. Os dois me apoiam o máximo possível e assistem aos meus jogos quando podem. São dois companheiros que sempre terei ao meu lado. Sou infinitamente grata".

As Forças Armadas: "Depois de me formar no ensino médio, rapidamente fiz um estágio nas Forças Armadas alemãs e comecei um curso a distância de gestão esportiva para construir um segundo sustentáculo. [...] Estou no grupo de promoção esportiva das Forças Armadas alemãs. O treinamento básico geralmente dura três meses, mas consegui fazê-lo em quatro semanas, e isso numa altura em que ainda não era possível viver do futebol feminino".

POLÊMICA ENVOLVENDO NEYMAR

Sophia afirmou, à Playboy, que as mulheres são mais honestas quando estão em campo. Ela disse que não há atletas que fiquem caídas no chão por mais de três minutos, como Neymar.

A alemã afirmou que "nós conseguimos inspirar com nosso futebol honesto. Acredito que nem sempre tiramos tanto proveito de certas situações. Não conheço nenhuma 'Neymar feminina', nenhuma jogadora que fique no chão dois ou três minutos".

Questionada em coletiva, jogadora disse que a fala não foi exatamente uma crítica ao atacante brasileiro, e que nem todas pessoas entenderam o que ela quis dizer.

A alemã ainda relatou que se espantou com a forte repercussão que o comentário teve no Brasil: "Não esperava que esse comentário se tornasse tão viral no Brasil. Na Alemanha soou diferente, porque todos que me conhecem sabem o que eu quis dizer, e que não foi uma crítica ao Neymar. Mas mantenho meu comentário. Não é algo pelo qual eu precise me justificar ou pedir desculpas".