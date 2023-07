SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De volta aos treinos do PSG após se recuperar de uma cirurgia no tornozelo, Neymar segue fora da equipe.

Ele sequer foi relacionado para o amistoso diante do Le Havre, primeiro compromisso dos franceses na temporada.

O camisa 10 está ausente desde fevereiro, quando lesionou o tornozelo direito. A expectativa é que ele atue por alguns minutos durante os jogos de pré-temporada.

Mbappé, alvo de novas especulações no mercado e com futuro incerto no PSG, começa o amistoso no banco.

O irmão de Kylian Mbappé, Ethan, também ficou entre os reservas. Ele tem 16 anos e estreou em amistoso em dezembro do ano passado.