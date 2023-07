SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Há duas semanas, o técnico Vanderlei Luxemburgo foi para Belo Horizonte com o destino traçado: seria demitido se perdesse para o Atlético-MG. O Corinthians venceu, embalou e já dá para dizer que a maré virou.

A próxima partida do clube paulista será contra o Bahia, neste sábado (22), na Fonte Nova, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o 15º, com 15 pontos, enquanto o rival é o 16º, com 13. Vencer em Salvador pode afastar o clube do Parque São Jorge do Z 4, assim como uma derrota pode recolocar o time de Luxemburgo entre os últimos na tabela.

O técnico alvinegro estava muito pressionado antes de enfrentar o clube Atlético-MG. O presidente Duilio Monteiro Alves, internamente, admitia demitir o treinador se o Corinthians fosse derrotado. A vitória por 1 a 0 surpreendeu.

Mais do que vencer, o Corinthians fez uma partida segura, dando poucas chances ao clube de Felipão. A alternativa por três zagueiros funcionou novamente.

Apesar da permanência, Luxemburgo ainda estava à prova e tinha duas eliminatórias pela frente: América-MG (Copa do Brasil) e Universitario (Peru) (Sul-Americana). A Copa do Brasil é prioridade de Duilio pela premiação alta e caminho direto por uma vaga na Libertadores. Em 2022, o time alvinegro foi vice para o Flamengo.

O técnico "ignorou" a pressão e decidiu usar o time B na Sul-Americana para preparar os titulares com mais tempo para reverter a derrota de 1 a 0 no Independência. No fim das contas, o Corinthians eliminou o América-MG nos pênaltis e venceu o Universitario duas vezes. São quatro vitórias consecutivas e duas classificações.

GESTÃO DO ELENCO

Luxemburgo ainda não é "intocável", mas a situação agora é mais tranquila. E isso é um alento para Duilio, que quer evitar ao máximo nova troca no comando.

O presidente do Corinthians temia demitir Luxa e jogar fora a ascensão de vários garotos da base. Apesar da oscilação em campo, o clube alvinegro aprovou a utilização em massa das crias do Terrão.

Luxemburgo avisou logo na apresentação que não teme escalar jovens atletas. E o maior exemplo foi Gabriel Moscardo, de 17 anos. O volante virou titular absoluto e, no entendimento da comissão, equilibrou o meio-campo.

Luxemburgo deu mais espaço para a base, mas não esqueceu dos mais experientes. Esse processo de remontada contou com a volta de Fabio Santos ao time titular, a recuperação de Renato Augusto, a sequência para Yuri Alberto -apesar da fase pouco goleadora- , e o espaço para Róger Guedes atuar com pouca responsabilidade defensiva.

Luxa tem a aprovação do elenco, dos mais novos aos mais velhos, e o Corinthians espera que os resultados positivos sigam ocorrendo para o experiente técnico de 71 anos cumprir pelo menos o contrato até dezembro.

ESCALAÇÕES

Neste sábado, o Corinthians deve ser desfalcado por Gabriel Moscardo, que se recupera de cirurgia de apendicite, Rafael Ramos, que trata estiramento no joelho direito, e Roger Guedes, suspenso após ter recebido o terceiro cartão amarelo. Uma possível escalação inicial de Luxemburgo tem: Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Fausto Vera, Maycon (Roni ou Giuliano), Renato Augusto e Matías Rojas; Wesley (Adson) e Yuri Alberto.

O Bahia, por sua vez, deve ser desfalcado por Biel, Danilo Fernandes, Kayky, Jacaré e David Duarte, todos em recuperação física. O time de Renato Paiva pode ir a campo com: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier (Vitor Hugo), Cicinho e Ryan; Rezende, Acevedo, Thaciano e Cauly; Ademir e Everaldo.

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Horário: Às 18h30 (de Brasília) deste sábado (22)

Árbitro: André Luiz Skettino Bento (MG)

VAR: Pablo Ramon Pinheiro (RN)

Transmissão: Premiere