SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Inter Miami procurou o Grêmio e iniciou as conversas para contratar Luis Suárez, que já não está entre os relacionados para a partida deste sábado (22) contra o Atlético-MG, pelo Brasileiro.

O clube dos EUA, que assinou com Messi, entrou em contato com o Grêmio para abrir negociação por Suárez. O UOL apurou que o Inter Miami acredita que não terá dificuldade para contratar o jogador de 36 anos.

O time gaúcho já considera vender o jogador abaixo da multa de R$ 371,4 milhões (70 milhões de euros). As movimentações dos clubes nos bastidores indicam que a negociação tem mais chances de ocorrer.

O uruguaio pressiona para deixar o Grêmio, mas não chegou a pedir a rescisão do contrato. A janela de transferência dos EUA fecha junto com a brasileira, no começo de agosto.

O clube ainda não anunciou, mas Suárez não foi relacionado para encarar o time mineiro. O Grêmio, que adotou postura incomum ao adiar a divulgação dos relacionados para amanhã (22), não divulgará a razão oficial da decisão ?a negociação pesa, assim como as dores no joelho.