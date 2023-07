SÃO PAULO, SP (UOLFOLHAPRESS) - Justyn Vicky, fisiculturista e influencer, morreu após um acidente em uma academia na ilha de Bali, na Indonésia.

Ele tentou levantar uma barra com 210 kg em um agachamento, mas não conseguiu sustentar o aparelho mesmo diante de um ajudante.

A barra caiu sobre a nuca de Vicky, que teve a cabeça empurrada e caiu desacordado. Segundo o "New Asia", o indonésio quebrou o pescoço e teve uma compressão crítica dos nervos vitais.

O fisiculturista morreu horas depois de uma operação de emergência em um hospital de Bali.

Justyn Vicky nasceu em East Java (Indonésia) e tinha 33 anos. Atuava como fisiculturista, consultor nutricional e personal trainer.

Era professor da The Paradise Bali, academia em Bali -o local foi palco do acidente que culminou em sua morte.

Tinha um filho de 11 anos que se chamava Jazztien. O garoto comentava frequentemente nas fotos do pai.

Possuía uma conta no Instagram com 30 mil seguidores. Os conteúdos publicados eram basicamente relacionados ao mundo fitness, com treinos, dicas e propagandas.