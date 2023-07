SÃO PAULO, SP (uOL-FOLHAPRESS) Umuarama e Blumenau empataram por 0 a 0 na noite desta sexta-feira (21), em Umuarama, em jogo válido pela Liga Nacional de Futsal.

Os times entraram em quadra com dois dos três piores ataques da Liga Futsal. E o jogo deixou claro o motivo disso.

As duas equipes criaram muitas chances, mas erraram demais na hora da finalização. Foram quatro bolas na trave e várias outras oportunidades, que fizeram os goleiros Melão e Kelwin se destacarem.

Não faltou emoção, já que os dois times conseguiram levar muito perigo. Mas na hora de caprichar e balançar as redes, Umuarama e Blumenau deixaram a desejar.

BLUMENAU MANTÉM BOA FASE

O Blumenau demorou a engrenar na Liga Futsal, mas já está invicto há quatro jogos (duas vitórias e dois empates). Chegou aos 11 pontos e assumiu a 21ª posição.

Já o Umuarama agora tem 19 pontos e entrou na zona de classificação, na 15ª colocação.

Na próxima rodada, o Umuarama vai até Santa Catarina enfrentar o Tubarão, no dia 31. Já o Blumenau recebe o Foz Cataratas em seu ginásio no dia 28.

O JOGO

A primeira etapa foi muito movimentada, com as duas equipes colocando intensidade e buscando o ataque o tempo todo. Mas faltou acertar na hora da finalização.

Jogando em casa e com apoio da torcida, o Umuarama tentou pressionar e comandar as ações da partida. O Blumenau explorou bem os contra-ataques. Mesmo assim, os dois times foram para o intervalo sem balançar as redes.

O segundo tempo foi muito parecido. Velocidade, intensidade, troca de passes rápidos... E pouca efetividade na hora da finalização. Quando os jogadores acertaram o chute, os goleiros brilharam.

O Blumenau atingiu o limite de faltas faltando mais de sete minutos na etapa final, o que fez a equipe diminuir a pressão na marcação e ficar mais cuidadoso. Mesmo assim, o Umuarama não conseguiu aproveitar e o jogo acabou sem gols.

UMUARAMA

Melão, Scheffer, Ferro, Alex e Biel. Reservas: Lucas Farias, Kaio, Douglinhas, Mayke, Ricardinho, Andreas, Victor, Mura e Tintim.

T.: Peri Fuentes

BLUMENAU

Kelwin, Deivão, Gamarra, Diogo e Passamani. Reservas: Marcinho, Fagundes, Théu, Lucas, Jefe Seco, Peruzzo e Duio.

T.: Egidio Beckhauser