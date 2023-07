SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo válido pelo Grupo D da Copa do Mundo, a Dinamarca marcou um gol no último minuto para vencer a China por 1 a 0, no Perth Rectangular Stadium, em Perth, na Austrália, nesta sábado (22). Esta foi a primeira partida sem pênaltis da competição.

Vangsgaard marcou o único gol da partida aos 45 minutos do segundo tempo. Ela havia entrado cinco minutos antes

Com o resultado, a Dinamarca passa a dividir a liderança do Grupo D, ao lado da Inglaterra. A China divide a terceira colocação com o Haiti.

Na próxima rodada, a Dinamarca enfrenta a Inglaterra, e a China joga contra o Haiti. Os dois jogos acontecem no dia 28 (sexta-feira).

COMO FOI O JOGO

Poucas chances e China mais perigosa. Aproveitando um aparente nervosismo inicial da Dinamarca, a China começou melhor e criou algumas oportunidades na primeira metade do primeiro tempo. Depois, a equipe europeia equilibrou as ações e os lances de perigo ficaram escassos. A etapa inicial teve apenas sete finalizações, uma em direção ao gol.

Jogo fica mais aberto e gol sai no fim. A entrada de Wang Shuang no lugar de Xi Zhuang no intervalo mudou o jogo - e para os dois lados. Mais ofensiva, a meio-campista ajudou as chinesas a criar mais oportunidades, mas também deu mais espaço para a Dinamarca. As europeias tiveram as melhores chances em bolas alçadas na área, e foi assim que marcaram no fim.

DINAMARCA

Christensen; Sevecke, Ballisager, Boye e Veje; Holmgaard, Hasbo e Kuhl (Brunn); Thomsen (Vangsgaard), Harder e Sorensen (Madsen). Técnico: Lars Sondergaard.

CHINA

Xu Huan; Mengwen (Gao Chen), S. Wang, W. Yao e Qiaozhu; X. Zhang (Wang Shuang), Rui Zhang, L.Yang e Linyan; Jiahui (Shen Meheng) e Ghengshu Wu (Yasha). Técnica: Shui Qingxia.

Estádio: Perth Rectangular Stadium, em Perth (Austrália)

Público: 16.989

Árbitra: Marie-Soleil Beaudoin (CAN)

Assistentes: Chantal Bordeau (CAN) e Stephanie Lee Sing (JAM)

Cartão amarelo: Sevecke (DIN)

Gol: Vangsgaard (DIN), aos 45 minutos do segundo tempo.