SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lionel Messi comemorou o seu primeiro gol logo em sua estreia pelo Inter Miami, nesta sexta-feira (21).

Messi citou a 'sorte' ao falar sobre como conseguiu marcar o gol de falta já nos acréscimos da partida contra o Cruz Azul.

O atacante argentino também se disse feliz por estar em Miami e agradeceu o apoio da torcida durante o confronto.

Messi dedicou a vitória do Inter Miami a Ian Fray, lateral-direito que sofreu uma lesão ainda no primeiro tempo e deixou a partida.

As declarações foram dadas em entrevista à AppleTV, que fez a transmissão do jogo.

O QUE ELE DISSE?

Gol: "Me sobrou justo a última [oportunidade de gol] e tentei como faço sempre. Tive a sorte que ela passou [pela barreira], que o goleiro não chegou e que foi gol. É uma alegria enorme conseguir esta primeira vitória. É importante começarmos a ganhar, é muito importante para a confiança [da equipe]".

Dedicatória: "Gostaria de dedicar esta vitória a Ian [Fray], que está sofrendo no vestiário pela lesão que teve. Ele vem de uma lesão grave, que demorou muito tempo [para recuperar] e teve o azar de passar por uma nova lesão. Quero mandar muita força, é um jogador muito jovem".

Partida: "Foi uma partida muito boa para nós. Queríamos começar assim, dando uma vitória à essa torcida. É agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes. Sabíamos que era importante para nós começarmos este campeonato com uma vitória. Estou muito contente".

Miami: "Muito feliz de estar aqui [em Miami], como disse em minha apresentação. É o lugar que escolhi com a minha família. Agradecer de novo a torcida, que eles sigam desta maneira, nos acompanhando durante todo o ano porque nós sentimos e é muito importante para nós".

ESTREIA DE MESSI

Messi começou a partida do Inter Miami contra o Cruz Azul, pela Copa das Ligas, no banco de reservas.

O camisa 10 entrou em campo ainda no começo do segundo tempo, substituindo Cremaschi. Busquets, outro reforço do clube, entrou no mesmo momento.

A estrela de Messi brilhou aos 48 minutos do segundo tempo. O argentino cobrou falta e mandou a bola no ângulo direito do goleiro adversário, definindo a vitória do Inter Miami por 2 a 1.

A possibilidade da estreia do argentino atraiu celebridades ao DRV PNK Stadium. LeBron James, Serena Williams e Kim Kardashian foram alguns dos nomes presentes.

David Beckham, um dos donos do clube, também esteve presente e se emocionou com o gol marcado por Messi.

Messi ajudou o Inter Miami a colocar fim a um jejum de vitórias. O time não vencia um jogo há mais de um mês.