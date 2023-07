SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro do Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma falou pela primeira vez sobre o assalto sofrido em sua casa na capital francesa. A declaração foi dada ao jornal Líbero.

Donnarumma disse que viveu uma "noite de terror" e não teve reação ao ver os assaltantes. O jogador estava com a namorada, Alessia Elefante, na madrugada desta sexta-feira (21).

O maior medo do jogador era que algo acontece com Alessia, pois estava "imobilizado" e não teria como se defender.

Ele disse que deixou o apartamento para permitir a realização das investigações e está temporariamente hospedado em um hotel. Logo após o assalto, o casal foi levado em estado de choque para um hospital.

O goleiro embarcou com o PSG para uma pré-temporada no Japão mesmo diante do ocorrido.

O QUE ELE DISSE

"Encontrar de repente pessoas estranhas em casa às três da manhã, acho que é a pior sensação possível. Fiquei imobilizado e a Alessia foi obrigada a entregar tudo o que tínhamos de precioso. Não posso entrar em detalhes porque a investigação ainda está em andamento. Tivemos que deixar o nosso apartamento para permitir a realização da investigação, estamos hospedados num hotel."

"Tive muito medo pela Alessia, tive medo que lhe acontecesse alguma coisa. Eu estava desamparado, imobilizado, não podia fazer nada. Além disso, não dominamos bem o francês, por isso era difícil explicar às pessoas onde estavam as coisas. Falavam francês e tinham os rostos cobertos."