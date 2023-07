SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona anunciou, neste sábado (22), o cancelamento de um amistoso contra Juventus.

Barcelona e Juventus se enfrentariam na noite deste sábado, às 23h30 (de Brasília), em um amistoso nos Estados Unidos.

Em suas redes sociais, o clube espanhol comunicou o cancelamento da partida por um surto de gastroenterite viral no elenco.

"O FC Barcelona informa que o jogo contra o Juventus FC, agendado para hoje, 22 de julho, às 19h30, no Levi's Stadium, como parte do Soccer Champions Tour, foi cancelado. Uma parte significativa do plantel blaugrana apresenta uma gastroenterite viral", diz a nota do clube.

O Barcelona tem mais três amistosos marcados nos Estados Unidos, que farão parte da preparação da equipe para a temporada.

Arsenal (26/07), Real Madrid (29/07), e Milan (01/08) serão os adversários nesta 'excursão' pelos Estados Unidos.