SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e América-MG empataram por 1 a 1 no Maracanã neste sábado (22), pela 16ª rodada do Brasileirão. O Fla pressionou e teve duas grandes chances em menos de 10 minutos. Os visitantes souberam se defender e conseguiram neutralizar o embate.

Felipe Azevedo abriu o placar para o América-MG aos 38 minutos do segundo tempo. Já aos 49 minutos, Victor Hugo deixou tudo igual.

O Fla chega aos 28 pontos. Se vencer o Santos amanhã, o Botafogo irá abrir 14 pontos de vantagem para o Rubro-Negro. A igualdade deixa o Alviverde na penúltima colocação, com apenas 10 pontos.

O Flamengo volta a campo na quarta (26), às 21h30, quando visita o Grêmio pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Já a equipe americana não tem compromisso no meio da semana e entra em campo apenas no outro domingo (30), às 16h, quando recebe o Palmeiras pela 17ª rodada.

JOGO

Empurrado pela torcida, o Flamengo teve duas grandes oportunidades para abrir o placar com menos de 10 minutos, mas não aproveitou. O Coelho, aos poucos, conseguiu aliviar a pressão dos mandantes, e também tiveram uma boa chance com Benítez.

Assim como fez nos minutos iniciais, o Rubro-Negro voltou com ímpeto do intervalo e voltou a pressionar, porém não conseguiu converter o domínio em gol.

Em uma tarde ruim para o time de melhor ataque do Brasilerião, com 27 gols marcados, o Alviverde passou a levar mais perigo nos contragolpes até que, aos 38 minutos, Felipe Azevedo marcou o único gol do confronto.

Sampaoli só faz duas alterações

As saídas de Everton Ribeiro e Bruno foram as únicas mudanças feitas pelo técnico argentino em toda a partida, mesmo com Fla nunca estando em vantagem no placar. Victor Hugo e Pedro, respectivamente, entraram em seus lugares.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 1 AMÉRICA-MG

Competição: Campeonato Brasileiro - 16ª rodada

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Dia e hora: 21 de julho, sábado, às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Rafael Traci (SC)

Público: 60.236 pagantes; 65.402 presentes

Renda: R$3.964.942,50

Cartões amarelos: Ayrton Lucas, Arrascaeta (FLA); Daniel Borges, Paulinho Bóia, Benítez, Yago Maidana (AME)

Gols: Felipe Azevedo, aos 38 minutos do segundo tempo, para o América-MG; Victor Hugo, aos 49 minutos do segundo tempo para o Flamengo.

FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Gerson, Everton Ribeiro (Victor Hugo) e Arrascaeta; Bruno Henrique (Pedro) e Gabigol. Técnico: Sampaoli.

AMÉRICA-MG

Matheus Pasinato; Daniel Borges, Éder, Yago Maidana e Nicolas; Alê (Breno), Martínez, Benítez (Juninho); Pedrinho (Felipe Azevedo), Paulinho Bóia (Rodrigo Varanda) e Mastriani (Matheusinho). Técnico: Vagner Mancini.