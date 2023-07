SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cuiabá venceu o São Paulo por 2 a 1, na Arena Pantanal, neste sábado (22), em jogo com dois pênaltis marcados com atuação do VAR na 16ª rodada do Brasileirão.

Clayson, de pênalti, e Isidro Pitta fizeram os gols do time da casa, enquanto Nathan descontou no apagar das luzes. Os tentos saíram aos 20, aos 33 e aos 54 minutos do segundo tempo, respectivamente.

Deyverson desperdiçou uma penalidade para o time da casa quando o placar ainda estava zerado. O camisa 16 do Cuiabá carimbou a trave aos 15 minutos da etapa final.

O Dourado chegou aos 22 pontos com o resultado e subiu para a 11º posição. O time emplacou o segundo triunfo consecutivo no torneio e segue galgando posições na tabela.

Já o Tricolor, com 25, caiu para sexto. A equipe comandada por Dorival Júnior, que terminou expulso, perdeu uma sequência de seis jogos de invencibilidade.

O São Paulo volta a campo já na terça-feira (25) para o clássico contra o Corinthians, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. O próximo compromisso do Cuiabá, por sua vez, será no sábado (29), quando visita o Inter, pelo Campeonato Brasileiro.

JOGO

O Cuiabá quis sufocar o São Paulo no início. Marcando em cima, o time da casa pressionou e encurtou os espaços, tentando forçar erros defensivos no campo do adversário.

O Tricolor, com time misto de olho na decisão contra o rival, assumiu as ações da partida, mas não foi incisivo. A equipe de Dorival Júnior tinha a bola, mas não conseguia contornar a marcação do Dourado, que seguiu buscando roubar a bola e apostando nas bolas longas e rápidas.

Calleri teve as principais chances do primeiro tempo. O artilheiro argentino, primeiro, mandou rente à trave, e depois parou em Walter antes do intervalo.

O clima esquentou na etapa final, e o Cuiabá teve dois pênaltis em sequência marcados com a intervenção do VAR. O árbitro Bruno Mota Correia mandou o jogo seguir em ambos os lances, mas foi chamado pelo árbitro de vídeo e mudou sua decisão após a revisão no monitor.

Deyverson desperdiçou, mas Clayson converteu a segunda cobrança e Pitta ampliou na reta final. O Tricolor segue sem vencer como visitante na competição.

O São Paulo contou com as voltas de Pablo Maia e Nathan, mas acabou a partida vendo Calleri, Luciano e Dorival serem suspensos. Enquanto a dupla retornou após lidar com questões pessoais, o trio foi punido com cartões e desfalcarão a equipe na próxima rodada.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 x 1 SÃO PAULO

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data e hora: 22 de julho de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistentes: Thiago Henrique Neto e Victor Hugo Imazu

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Amarelos: Diego Costa, Cafu, Calleri, Luciano, Marllon, Erison, Pablo Maia

Vermelho: Dorival Júnior

Gols: Clayson, do Cuiabá, aos 20 minutos do segundo tempo, Isidro Pitta, do Cuiabá, aos 33 minutos do segundo tempo, e Nathan, do São Paulo, aos 54 minutos do segundo tempo.

CUIABÁ

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Denílson (Lucas Mineiro) e Fernando Sobral (Ronald Lopes); Jonathan Cafu (Wellington Silva), Deyverson (Isidro Pitta) e Clayson (Iury Castilho). Técnico: Bruno Lazaroni

SÃO PAULO

Rafael; Nathan, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista; Pablo Maia, Luan (Alisson), Rodrigo Nestor (Michel Araujo), Wellington Rato (Juan) e Marcos Paulo (Luciano); Calleri (Erison). Técnico: Dorival Júnior