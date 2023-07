SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Atlético-MG em casa por 1 a 0, na noite deste sábado (22), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileirão. Ronald, de cabeça, abriu o placar, e o único gol da partida, logo aos 9 minutos para os mandantes.

O Galo teve mais posse, porém, quando balançou a rede adversária, o VAR anulou o tento.

Mesmo sem estar relacionado pelo técnico Renato Gaúcho, Suárez esteve presente em um dos camarotes da Arena.

A vitória recoloca o Tricolor na segunda colocação do campeonato, com 29 pontos, 10 a menos que o líder Botafogo. O clube ainda tem um jogo a menos que Flamengo, Palmeiras e São Paulo, equipes que estão, nesta ordem, abaixo na tabela.

O clube mineiro ainda não venceu com Felipão. A seca de seis jogos no Brasileiro fez o time despencar na tabela: é apenas o 13º lugar, com 21 pontos. O jejum ainda inclui um duelo pela Libertadores

O Imortal volta a campo na quarta-feira (26), às 21h30, quando recebe o Flamengo pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Já a equipe mineira não tem compromisso no meio da semana e entra em campo apenas no outro sábado (29), às 21h, também diante do Rubro-Negro, pela 17ª rodada.

JOGO

O Grêmio começou melhor e, com apenas nove minutos de bola rolando, conseguiu a vantagem com o gol de Ronald. A vantagem fez com que o Galo buscasse mais o ataque e deixou o confronto bem aberto. Os visitantes tiveram as melhores oportunidades nos minutos que antecedem o intervalo, mas Gabriel Grando garantiu a vantagem na etapa inicial.

O Alvinegro voltou para o segundo tempo ocupando o campo ofensivo em busca da igualdade, entretanto a equipe da casa soube se fechar bem. Em um duelo menos agitado do que antes do intervalo, o momento de maior de emoção foi causado pelo árbitro de vídeo. Kardec mandou para a rede, mas o VAR viu que ele estava em posição irregular e invalidou o tento, já aos 36 minutos.

Suárez na Arena

Com rumores de uma possível saída, o atacante uruguaio fez questão de ir ao estádio torcer pelo Grêmio e registrou o momento em suas redes sociais. Ele não foi relacionado para o jogo por opção do técnico Renato Gaúcho.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 0 ATLÉTICO-MG

Competição: Campeonato Brasileiro - 16ª rodada

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Dia e hora: 21 de julho, sábado, às 21h (horário de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS)

Público: 35.073 pagantes, 37.085 presentes

Renda: R$ 2.685.567,00

Cartões amarelos: Bruno Uvini, Reinaldo, Gabriel Grando (GRE); Rubens, Saravia, Alisson (ATL)

Gol: Ronald, aos 9 minutos do primeiro tempo, para o Grêmio.

GRÊMIO

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Ronald (Ferreirinha), Carballo e Reinaldo; Bitello (Mila), Cristaldo (Iturbe) e André (Freddy). Técnico: Felipão.

ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano (Saravia), Igor Rabello, Maurício Lemos e Rubens (Pedrinho); Battaglia, Otávio e Igor Gomes (Alan Kardec); Pavón (Alisson), Paulinho e Hulk. Técnico: Renato Gaúcho.