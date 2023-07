O Brasileiro vai até a Vila Belmiro neste domingo (23), a partir das 16h (horário de Brasília), com o objetivo de alcançar uma vitória que deixe ainda mais próximo o sonho de conquistar a atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Atransmite este jogão de bola ao vivo.

Realizando uma ótima campanha na competição nacional, com um aproveitamento de 86%, o Alvinegro lidera com folga o Brasileiro, com 39 pontos conquistados. Mas, apesar de enfrentar neste domingo um Peixe em crise (que ocupa apenas a 14ª posição com 16 pontos), o time de General Severiano terá que quebrar um longo tabu para garantir os três pontos: o Botafogo não supera o Santos na Vila Belmiro há mais de 10 anos (a última vez foi em setembro de 2013, também pelo Brasileiro).

O foco agora é no Brasileirão! ???????? #VamosBOTAFOGO



???? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/HiTL3W9jgL — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 20, 2023

Mesmo com o desafio de quebrar este tabu, o técnico do Alvinegro, o português Bruno Lage, deixou claro em entrevista coletiva que sua equipe sempre entra em campo pensando na vitória: “Para [enfrentar] o Santos, preciso ver como eles jogam. Meus jogadores querem vencer, apenas vencer. As palavras são de união e trabalho, são as palavras que eles mais usam, e que eu mais uso”.

Porém, para esta partida o líder do Brasileiro pode ter um grande problema, o desfalque do meio-campista Eduardo. O jogador sofreu lesão no tímpano após se chocar com um companheiro em um treino esta semana. Assim, há a possibilidade de ele não entrar em campo. Uma ausência certa é do zagueiro Victor Cuesta, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Já o Santos chega ao confronto com o desafio de somar pontos para se afastar da zona do rebaixamento. Para isto, o técnico Paulo Turra realizará mudanças na equipe titular, a principal delas é a entrada do volante Jean Lucas, que acaba de ser contratado.

Desta forma, o Peixe deve começar o confronto com o Botafogo com a seguinte formação: João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô; Dodi, Jean Lucas, Rodrigo Fernández e Lucas Lima; Marcos Leonardo e Mendoza.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Santos e Botafogo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Campos e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

Tags:

Botafogo | brasileiro | Esportes | futebol | Rádio Nacional | santos | Série A