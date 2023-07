SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Jamaica surpreendeu a favorita França e conseguiu um heroico empate por 0 a 0, neste domingo (23), em Sidney, Austrália, na estreia das duas equipes na Copa do Mundo feminina de 2023. O duelo vale pela primeira rodada do Grupo F, o mesmo do Brasil.

Por um lado, o resultado inesperado abre caminho para a seleção brasileira largar em vantagem na disputa direta contra as francesas pelo primeiro lugar na classificação. Por outro, mostra as caribenhas em condições de fazer um jogo duro contra o time da técnica Pia Sundhage e embolar a briga em uma chave que parecia bastante desequilibrada a favor das duas maiores potências da chave.

O Brasil estreia nesta segunda-feira (24), em Adelaide (Austrália), contra a debutante seleção do Panamá, às 8h (horário de Brasília), com transmissão de Globo, SporTV, Cazé TV, ge, globoplay e Fifa+.

Uma das favoritas ao título, a França dominou amplamente a partida e chegou a acertar a trave nos últimos minutos. De acordo com as estatísticas oficiais da Fifa, as europeias tiveram 46% de posse de bola, contra apenas 20% das "Reggae Girlz" --os outros 34% foram considerados em disputa.

A equipe comandada pelo experiente técnico Hervé Renard contabilizou ainda 13 finalizações (5 na meta) contra 6 da equipe caribenha (2 no alvo). Diante da forte pressão, especialmente no segundo tempo, as jamaicanas demonstraram muita disposição na marcação e ainda contaram com a sorte, como no lance em que a atacante francesa Diani acertou o travessão, aos 44 minutos do segundo tempo, ao desviar de cabeça um cruzamento.

Tentando se segurar de todas as formas, a Jamaica ainda ficou com uma jogadora a menos nos acréscimos, após a expulsão de Khadija Shaw, aos 46 minutos da etapa complementar, pelo segundo cartão amarelo na partida.

Este foi o primeiro ponto conquistado pela seleção da Jamaica em sua história nas Copas, nesta que é a segunda participação da equipe em Mundiais.

Na próxima rodada, a França tentará recuperar o prejuízo contra o Brasil. As duas favoritas do grupo se enfrentam no sábado (29), às 7h. A Jamaica, por sua vez, vai medir forças com o Panamá, no mesmo dia, às 9h30.

FICHA TÉCNICA

FRANÇA 0 x 0 JAMAICA

Competição: 1ª rodada do Grupo F da Copa do Mundo feminina

Data e horário: 23 de julho de 2023, às 7h (de Brasília)

Local: Allianz Stadium, em Sydney (AUS)

Público: 39.045

Arbitragem: Maria Carvajal

Assistentes: Leslie Vasquez e Loreto Toloza

Cartões amarelos: Matéo (França); Primus (Jamaica); Shaw (Jamaica)

Cartão vermelho: Shaw (Jamaica)

FRANÇA: Peyraud-Magnin; Lakrar, Renard, Cascarino, Karchaoui; Geyoro, Toletti, Matéo (Dali), Majri (Becho); Diani, Le Sommer. Técnico: Hervé Renard

JAMAICA: Spencer; Blackwood, A. Swaby, C. Swaby, Wiltshire; Sampson, Spence, Primus (Whashington), Brown; Matthews (Solaun), Shaw. Técnico: Lorne Donaldson