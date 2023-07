- Série D: buscando a classificação, Santo André enfrenta Democrata

A última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro reserva fortes emoções. No Grupo 6, o Santo André recebe o Democrata, a partir das 15h (horário de Brasília) deste domingo (23) no Estádio Municipal Bruno José Daniel, buscando a classificação para a segunda fase da competição. Ocupando a 4ª posição da chave com 18 pontos, o Ramalhão só depende dele para seguir na competição, isto porque a 5ª posição é do Vitória, que tem um ponto a menos.

O Santo André, que tem uma campanha de cinco vitórias, três empates e cinco derrotas na competição, está com vários desfalques para a partida, todos por motivo de suspensão: o zagueiro Henrique Vermudt, o lateral-direito Vinicius Baracioli, o meia Nelsinho Júnior e o atacante Alexiel. Mas, para compensar, o Ramalhão contará com os retornos do meia Rafael Chorão e do atacante Vitinho.

Sextou com o penúltimo treino antes da decisão contra o Democrata! ?



Domingo tem Ramalhão no @brasileiraoseried!



?? Democrata

? Domingo às 15:00

????? Bruno José Daniel

???? @tvbrasil#PraCimaRamalhão pic.twitter.com/MpTD2MtYyq — Esporte Clube Santo André (@ecsantoandre) July 21, 2023

Já o Democrata de Governador Valadares tem classificação assegurada para a fase de mata-mata com uma boa campanha de sete vitórias, três empates e três derrotas. O time mineiro conta com um plantel de jogadores versáteis, que cumprem diferentes funções no campo, o que tem ajudado a equipe, mesmo em momentos nos quais está desfalcada, a vencer jogos. Nas últimas cinco partidas, a Pantera venceu quatro e só perdeu uma. O destaque da equipe é o atacante Hiago, que já conta com cinco gols na atual edição da competição.

A TV Brasil transmite a partida decisiva entre Santo André e Democrata ao vivo. Logo depois, a partir das 18h, a emissora pública exibe Sergipe e Bahia de Feira, válido pelo Grupo 4.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.

