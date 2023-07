SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar participou de todo o treino do Paris Saint-Germain neste domingo (23) e está mais perto de retornar aos gramados.

O atacante brasileiro treinou em coletivo e deu mais um passo em sua recuperação. Segundo o jornal L'Equipe, o jogador ainda marcou um gol de voleio na atividade.

O brasileiro deve ganhar alguns minutos no amistoso do PSG contra Al Nassr. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (25), às 7h20 (de Brasília).

Neymar não entra em campo há mais de cinco meses. Ele realizou uma cirurgia em março para correção da lesão nos ligamentos do tornozelo direito e está em tratamento desde então.

O PSG tem três amistosos pela frente em uma pré-temporada no Japão. Depois do Al Nassr, enfrenta o Cerezo Osaka (28/07) e a Inter de Milão (01/08).