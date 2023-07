SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al Hilal oficializou neste domingo (23) o empréstimo do meio-campista Matheus Pereira ao Cruzeiro.

O clube saudita confirmou a negociação do jogador através das redes sociais. O acordo estava encaminhado desde a semana passada.

O Al Hilal não informou o tempo de contrato do empréstimo. Matheus Pereira tem vínculo com a equipe da Arábia até o fim de junho de 2026.

Além do futebol árabe, Matheus soma passagens por times da Europa. Ele atuou no Sporting e GD Chaves, ambos de Portugal, no Nuremberg, da Alemanha, e no West Bromwich Albion, da Inglaterra.

No primeiro semestre de 2023 ele foi emprestado para o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.