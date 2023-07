SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com gol no final, a Itália venceu a Argentina por 1 a 0 na estreia na Copa do Mundo Feminina, na madrugada segunda-feira (24).

O gol da vitória foi marcado por Girelli, aos 42 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, a Itália assume a liderança do Grupo G, com os mesmos três pontos da Suécia - que venceu a África do Sul na primeira rodada.

A Itália ainda não perdeu sua primeira partida em Copas. Contando com o triunfo desta segunda, são três vitórias e um empate.

Já a Argentina segue sem uma única vitória na história da competição. Com dois empates e oito derrotas em dez jogos, é o time que nunca venceu com mais partidas disputadas.

COMO FOI O JOGO

A partida foi dominada pela Itália durante os dois tempos.

Giacinti ainda teve dois gols anulados na primeira etapa por impedimento, enquanto Boattin se destacou pela esquerda, criando boas oportunidades de gol para a Azzurra.

As alterações feitas pela treinadora Milene Bertolini surtiram efeito, culminando no gol da vitória.

No final do jogo, a Argentina pressionou em busca do empate, mas a goleira Durante defendeu uma cobrança de falta de Banini e garantiu o resultado para a Itália.

ITÁLIA

Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai e Boattin; Giugliano, Bonansea, Dragoni (Girelli), Caruso (Greggi) e Beccari; Giacinti (Cantore). Técnico: Milena Bertolini.

ARGENTINA

Correa; Cometti, Braun, Mayorga e Stabile; Falfan (Ippolito), Nunez (Rodríguez), Banini e Benitez; Bonsegundo e Larroquette (Gramaglia). Técnico: German Portanova.

Estádio: Eden Park, em Auckland (Nova Zelândia)

Público: 30.889 pessoas

Árbitro: Melissa Borjas (Honduras)

Assistentes: Shirley Susana Perello López (Honduras) e Sandra Ramírez (México)

VAR: Armando Villarreal (EUA)

Cartões amarelos: Caruso e Bonansea (ITA); Larroquette, Mayorga, Buonsegundo e Stabile (ARG)

Gol: Cristiana Girelli (ITA), aos 42 minutos do primeiro tempo