SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos evita gastar muito por um zagueiro e tem dificuldade para avançar nas negociações.

O Santos entende que precisa investir mais no setor ofensivo e faz propostas mais modestas por defensores.

O clube alvinegro tem dois alvos: o brasileiro João Basso, do Arouca (Portugal), e o uruguaio Federico Pereira, do Liverpool de Montevidéu.

O Santos fez uma proposta ao Arouca, mas os portugueses querem R$ 10 milhões. O time paulista ofereceu menos e jogadores em troca. A negociação travou.

Basso é capitão do Arouca, que foi quinto colocado no Campeonato Português e conseguiu uma vaga histórica na Conference League. Vários atletas estão valorizados, e o clube evita desfazer a equipe.

Federico Pereira, do Liverpool, pintou como alternativa. Ele atua também como lateral-direito e é capitão. Os uruguaios fazem jogo duro.

O Santos ofereceu empréstimo pago com opção de compra, mas o Liverpool quer a venda em definitivo ou, no máximo, um empréstimo com obrigação de compra. As conversas continuam.

O Peixe trouxe Dodô, Jean Lucas e Julio Furch e tenta antecipar a vinda de Diego Pituca junto ao Kashima Antlers (Japão) após assinar um pré-contrato para 2024. O clube da Vila Belmiro quer zagueiro, meia e atacante de velocidade.