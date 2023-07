SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira lamenta a falta de oportunidades para Breno Lopes no Palmeiras.

Abel comentou a importância de Breno Lopes após o atacante marcar o último gol na vitória por 3 a 1 sobre o Fortaleza no último sábado (22), no Allianz Parque.

O treinador entende que o jogador de 27 anos merecia mais chances e admite o "prejuízo" para ele no elenco.

Breno atuou 37 vezes na temporada, mas apenas seis como titular e sofre com a concorrência no setor. O Palmeiras tem Dudu, Artur, Rony, Endrick, Flaco López e Luis Guilherme.

Breno Lopes recebeu propostas, mas o Palmeiras segurou o jogador a pedido de Abel.

O UOL apurou que Breno obviamente quer a titularidade, porém, entende seu lugar no elenco e ficou satisfeito com os elogios públicos do comandante.

"Colocamos o Breno com mais chegada à área, entrou bem e parabéns para ele. Talvez seja o que eu mais prejudico e com maior rendimento. Talvez seja o que menos joga e o que mais produz. Entrou, teve quatro oportunidades e é o normal dele. Gosto muito dele. Todo mundo queria, mas disse ao Barros [Anderson Barros, diretor] que gosto dele. Parabéns a ele pelo gol".Abel Ferreira, em entrevista coletiva.