PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Renato Gaúcho foi definitivo ao afirmar, na última semana, que a chegada ou não de Luan seria definida até segunda-feira. No 'dia D' pelo retorno, o Grêmio avalia o período de inatividade para decidir se atende ou não o desejo de Portaluppi.

Renato e Luan conversam praticamente todos os dias sobre o possível retorno do meia-atacante de 30 anos ao Grêmio. Portaluppi e o atleta gostariam de reatar a parceria de sucesso que tiveram no passado.

A direção gremista, porém, tem dúvidas sobre o período de inatividade do atleta. Sem disputar um jogo sequer na temporada, ele precisaria de um tempo para entrar no ritmo ideal.

Como Renato explicou, os dados repassados pelo preparador físico particular de Luan irão ditar a investida ou não. Até então, segundo o treinador, todas as informações são positivas.

Outro entrave é o Corinthians. O clube paulista, dono dos direitos do atleta, já descartou publicamente a liberação por empréstimo e espera que Luan aceite uma oferta de rescisão para dar continuidade a sua carreira.

O Grêmio descarta pagar qualquer taxa de transferência ao clube paulista. Se for para contratar Luan, pagará salário modesto ao jogador, com cláusulas de produtividade, e não repassará qualquer valor além disso.

Luan teve sucesso no Grêmio, clube pelo qual conquistou a Copa do Brasil, a Libertadores, a Recopa e foi eleito melhor jogador da América. Todos os títulos sob comando de Renato Gaúcho.

"Eu tenho um carinho muito grande por ele. Nessas horas é fácil ajudar quem está por cima. Difícil é ver treinador se manifestar quando o jogador está por baixo. Aqui, quando trabalhou comigo, me dava alguns problemas durante a semana, mas ajudava a dar problema para o adversário no fim de semana. Não esqueci do Luan, não. Nunca deixo ninguém na mão. Ele sabe quanto precisa dessa volta por cima e se vier para o Grêmio, tenho certeza que vai fazer o que pedirmos, vai andar na linha. Não sei como está a vida dele em São Paulo, ele me dava um probleminha ou outro, mas para o adversário também. Até segunda-feira eu tomo essa decisão pelo Luan", disse Renato Gaúcho.

Tags:

Corinthians