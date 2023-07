SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com lágrimas nos olhos, Ary Borges, 23, tentou descrever a emoção de estrear na Copa do Mundo com três na goleada do Brasil sobre o Panamá, nesta segunda-feira (24), por 4 a 0, em Adelaide, na Austrália.

"Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei", afirmou a meio-campista sobre sua atuação de gala diante das panamenhas. "Foi um dia muito especial. Foram muitas emoções", acrescentou.

Com os três gols marcados, a camisa 17 é a artilheira isolada da competição. "Ao longo do dia, fiquei muito feliz, ansiosa, chorei, mas nunca imaginei que pudesse ser da forma que foi. Muito feliz pelos três gols, mas muito mais feliz pela partida que fizemos", disse Ary.

No segundo tempo, a goleadora deu lugar para Marta, que iniciou a partida no banco de reservas. A estrela do elenco canarinho fez questão de exaltar a atuação da companheira de time.

"Estou feliz demais por ela. Fazer três gols em uma estreia não é fácil assim. Ela é muito abençoada. Fez três e deu uma assistência. Foi quase quatro (risos)", afirmou a camisa 10.

Quando Marta entrou em campo, a partida já estava 4 a 0. Bia Zaneratto também havia deixado o dela no placar. Com a vantagem, as demais jogadoras que entraram no campo tiveram mais tranquilidade para disputarem seus primeiros minutos.

"Depois que a gente fez o quarto, a gente foi para cima e continuou tentando fazer mais. As meninas que entraram estavam com vontade de fazer um gol porque o jogo nos proporcionou essa situação", avalia Marta.