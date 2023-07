SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu as ministras de estado no Palácio da Alvorada para assistir a estreia da seleção feminina na Copa do Mundo, nesta segunda-feira (24).

"Nessa linda estreia da nossa seleção feminina na Copa do Mundo, acompanhei a goleada com ministras do nosso governo. Desejo força para nosso time. Parabéns pela bela vitória. #FutebolÉdeTodas", escreveu Lula em seu Twitter.

Participam do encontro: Janja (primeira dama), Deputada Federal Gleisi Hoffmann (PT-PR, presidente do PT), Ministra Nísia Trindade (Saúde), Margareth Menezes (Cultura), Ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Ministra Esther Dweck (Gestão e Inovação), Ministra Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Ministra Cida Gonçalves (Mulheres), Ministra Sônia Guajajara (Povos Indígenas), Juliana Agatte (Secretária-Executiva e Ministra em exercício do Esporte), Tarciana Medeiros (Presidenta do Banco do Brasil) e Rita Serrano (Presidenta da CAIXA).

O Brasil venceu o Panamá por 4 a 0, com gols de Ary Borges (três vezes) e de Bia Zaneratto. Com a vitória, a seleção brasileira é líder do Grupo F, que também conta com França e Jamaica.