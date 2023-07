SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A zagueira Wendie Renard, capitã da França, sentiu dores no tornozelo após o empate das francesas contra a Jamaica, na primeira rodada do Grupo F, o mesmo da seleção brasileira.

A defensora do Lyon fez uma ressonância magnética nesta segunda-feira (24), e é dúvida para a próxima rodada, quando a França enfrenta o Brasil. As informações são do jornal francês "L'Équipe".

Renard não participou do treino da seleção francesa hoje. Ainda de acordo com o periódico francês, a zagueira só esteve no gramado durante um breve período para conversar com um membro do departamento médico.

O jogo entre Brasil e França terá gosto de revanche, já que as seleções se enfrentaram nas oitavas de final da última Copa do Mundo, em 2019, sediada pelas francesas. A seleção europeia levou a melhor na ocasião, eliminando as brasileiras com vitória por 2 a 1 na prorrogação.