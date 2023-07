SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O quinto dia da Copa do Mundo Feminina 2023, nesta segunda-feira (24) foi marcado pela estreia da seleção brasileira, com goleada sobre o Panamá por 4 a 0, com direito a show de Ary Borges, que fez três gols e deu uma assistência, tornando-se a artilheira da competição.

Com a vitória sobre as panamenhas, o Brasil ficou em uma situação mais confortável no Grupo F, já que França e Jamaica empataram neste domingo (23). A seleção brasileira é líder da chave com três pontos e encara as francesas na próxima rodada. O jogo é no próximo sábado (29), às 7h (de Brasília), em Brisbane, na Austrália.

A Alemanha mostrou força ao golear o Marrocos por 6 a 0, estabelecendo a maior goleada do Mundial até aqui -a marca era do Japão, que fez 5 a 0 na Zâmbia. Agora líder do Grupo H, a seleção alemã ainda teve dois gols anulados na partida. Esta é a chave que cruza com a do Brasil nas oitavas de final.

No primeiro jogo do dia, a Itália venceu a Argentina com um gol no fim da partida. Com a vitória pelo placar mínimo, as italianas assumiram o segundo lugar do Grupo G, atrás da Suécia no número de gols marcados.