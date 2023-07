SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Roc Nation, empresa comandada pelo rapper Jay-Z, anunciou recentemente a fusão com as operações da agência TFM, que cuida da carreira de jogadores como Vini Jr, Paquetá e Endrick. Aproveitando a experiência do músico, a nova diretriz da empresa passa por potencializar a carreira dos clientes no âmbito artístico.

O QUE ACONTECEU

Vini Jr, Paquetá, Endrick e outros clientes devem aparecer cada vez mais em ações fora do mundo do futebol. A ideia da empresa é maximizar parcerias comerciais, campanhas e lançamento de produtos exclusivos, tudo longe das quatro linhas.

"A influência de Jay-Z vai elevar o interesse pelas histórias de superação dos atletas, pelas suas ideias, pelas causas que defendem, pelos seus planos e pelas suas marcas além do esporte. Esse é o maior diferencial de estar associado a ele, alguém que expande a influência de artistas e atletas além das suas atividades originais. Ele certamente vai nos ajudar a mostrar o que os atletas têm de melhor também fora do campo", disse Frederico Pena, fundador e CEO da Roc Nation Sports Brasil.

A Roc Nation cuida de jogadores internacionais como Kevin De Bruyne (Manchester City) e Romelu Lukaku (Inter de Milão), mas também de artistas globais como Rihanna, Alicia Keys, Christian Aguilera e DJ Khaled.

A afinidade de Paquetá, Vini Jr e Endrick com a música e a dança cria uma expectativa de sinergia entre os clientes da agência, como participação em clipes lançados pelos músicos ou comemorações de gols com dancinhas de sucessos.

"Pensando nas competições internacionais de futebol que vão acontecer nos Estados Unidos nos próximos anos, na forte associação que os três (Vini Jr, Paquetá e Endrick) tem com a música e a dança, e na nossa expectativa de que os três logo estejam juntos na Seleção, acho que em breve o interesse de estrelas da música por eles vai crescer", acrescentou Pena.

Recentemente, Paquetá atingiu a marca de 11 milhões de seguidores em uma rede social. A avaliação da empresa é que os números o aproximem de parcerias comerciais.

"A ideia é que o atleta, ao mesmo tempo, seja sócio e líder do modelo de negócio. Além do âmbito esportivo, a Roc Nation também visa a consolidação dos clientes como ícones culturais em um escala global, sem depender das conquistas esportivas para um carreira bem-sucedida", completou o executivo.