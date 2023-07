SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A goleada por 4 a 0 na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo feminina mostrou que as jogadoras souberam lidar muito bem com aquilo que era a maior preocupação de Pia Soudhage: a ansiedade.

Diante da modesta seleção do Panamá, estreante em Mundiais, a treinadora sueca acreditava que apenas o próprio nervosismo, comum na primeira rodada, poderia atrapalhar suas jogadoras.

"A forma que nós jogamos hoje me deixa muito satisfeita. Eu não sabia exatamente o que esperar, porque algumas jovens jogadoras não haviam jogado em uma Copa, então estou muito orgulhosa delas", afirmou a comandante.

A exibição diante das panamenhas indicou alguns pontos positivos que o Brasil poderá explorar na busca pelo inédito título mundial. Em contrapartida, a fragilidade do adversário impediu que o setor defensivo e a ligação da defesa com o ataque fossem mais testados antes de duelos contra seleções mais fortes, como a partida com a França, no sábado (29).

É bom lembrar, no entanto, que algumas equipes favoritas em seus confrontos de estreia tiveram muito mais dificuldade do que o Brasil. A Inglaterra, por exemplo, suou para vencer o Haiti por 1 a 0, a Noruega perdeu para a Nova Zelândia, também 1 a 0, e até mesmo a França empatou sem gols com a Jamaica.

*

VEJA PONTOS FORTES E FRACOS DA ESTREIA DA SELEÇÃO BRASILEIRA

Ary Borges, a goleadora

Com três gols, a meio-campista de 23 anos "mostrou uma personalidade de ataque que ajudou muito", definiu a técnica Pia Sunhage. "Ela é uma pessoa alegre, e essa energia contagiou o time."

A jogadora do Racing Louisville, dos Estados Unidos, aproveitou a liberdade que teve no meio de campo e buscou infiltrações entre as atacantes. Nos três gols que marcou na partida, a atleta surpreendeu a defesa panamenha chegando de trás.

Repertório ofensivo

"O terceiro gol foi um gol típico do Brasil. Foi uma coisa imprevisível", descreveu Pia ao comentar sobre a bela jogada concluída com o gol de Bia Zaneratto.

No lance, Tamires lançou Debinha na esquerda, a camisa 9 tabelou com Adriana e levantou na área. Ary Borges recebeu na frente do gol, após ser bloqueada, serviu Bia Zaneratto de calcanhar.

A jogada destacada pela treinadora é um bom exemplo do repertório ofensivo que o Brasil mostrou diante do Panamá. Além de Ary Borges e Zaneratto, Debinha, Adriana e Gabi Nunes também tiveram chances de marcar na partida.

Nem mesmo quando o jogo estava 4 a 0, o time recuou. "As meninas que entraram estavam com vontade de fazer um gol porque o jogo nos proporcionou essa situação", elogiou Marta ao falar das jogadoras que, como ela, entraram no segundo tempo.

Xô, zebra!

Ainda que o Panamá, como uma das seleções estreantes desta Copa do Mundo, não tenha oferecido uma resistência muito grande, o Brasil fez o que se espera de um adversário com maior capacidade técnica.

Desde o primeiro minuto, o elenco canarinho dominou as ações, sempre buscou o ataque, teve paciência para achar o primeiro gol e deixou poucos espaços para as panamenhas pensarem na partida.

"Estreia tem aquele nervosismo, o querer fazer bem tudo o que foi passado. A gente cumpriu bem tudo isso", afirmou a lateral-esquerda Tamires.

Lelê nem sujou as luvas

De acordo com estatísticas da Fifa, enquanto o Brasil finalizou 34 vezes, sendo 11 no alvo, o Panamá deu apenas 7 chutes, sendo 2 na meta defendida por Lelê.

Em ambos, a goleira brasileira fez defesas sem grande esforço. Embora tenha sido importante terminar o primeiro jogo sem sofrer gols, a defesa do Brasil foi pouco testada, o que ainda deixar uma incógnita para a sequência da Copa do Mundo.

Adversários como a França, rival das brasileiras na segunda rodada do Grupo F, certamente vão exigir que todo o sistema defensivo esteja bem compactado.

"Nós sabemos que a França é uma adversária muito forte. Elas jogam muito na transição, são fortes e bem intensas. Vamos estudar bem, nos preparar bem e tenho certeza que a Pia virá com a melhor tática possível", afirmou a meio-campo Luana.