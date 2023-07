SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A goleada do Brasil em cima do Panamá nesta segunda-feira (24), pela Copa do Mundo feminina, fez crescer o número de buscas pelos nomes das jogadoras brasileiras, segundo o Google Trends.

Marta, Ary Borges, Bia Zaneratto, Tamires e Debinha, nesta ordem, foram as cinco jogadoras da seleção brasileira mais buscadas no Google no Brasil durante a partida.

Ary Borges, autora de três dos quatro gols do Brasil, registrou um aumento repentino nas buscas maior que 5.000% em relação ao período anterior ao jogo.

Além dela, Mônica, Gabi Nunes, Duda Sampaio e Bia Zaneratto também apresentaram esse aumento.

A vida de Ary Borges também foi motivo de buscas ao longo da partida. "Ary Borges joga em qual time?", "Ary Borges namora quem?", "Quem é Ary Borges?" e "Quanto ganha a jogadora Ary Borges?" foram as quatro perguntas mais pesquisadas sobre a atleta.

"Quais jogadoras do Corinthians estão na Seleção feminina?" foi a pergunta que mais apresentou crescimento durante a partida em relação ao período anterior ao início do duelo.

GOLEADA DO BRASIL

Com facilidade, o Brasil venceu o Panamá por 4 a 0 em sua estreia na Copa do Mundo feminina da Austrália e da Nova Zelândia.

Ary Borges foi o destaque da partida, marcando três gols e contribuindo com uma assistência para o tento de Bia Zaneratto.

Marta começou o confronto no banco de reservas e entrou em campo aos 30 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o Brasil lidera o seu grupo na Copa do Mundo, seguido por França e Jamaica, que empataram na jogo entre elas.