A Copa do Mundo Feminina começou e está atraindo olhares do mundo todo. É a primeira vez que a Copa do Mundo é transmitida em diversos meios de comunicação e também a primeira copa desde da popularização dos serviços de streaming. Canais de YouTube estão transmitindo os jogos de forma gratuita, deixando mais acessíveis os jogos para quem gosta de futebol. Um dos destaque desta Copa é o retorno de Marta, a maior jogadora de todos os tempos, à Copa do Mundo, talvez a última, aos 37 anos.



Estados Unidos



Duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Por consenso geral, a equipe de Vlatko Andonovski chegou à Nova Zelândia como a favorita para vencer o torneio. Ela tem a aura da experiência, o deslumbrante jolt da juventude e o profundo leito de talento para levantar uma terceira Copa do Mundo consecutiva. Ela tem uma vantagem psicológica também: tem sido a superpotência do jogo por tanto tempo que o respeito pode se manifestar como admiração.



Ao mesmo tempo, a primazia indiscutível que os Estados Unidos desfrutaram por mais de uma década nunca foi mais frágil. Há o risco de que este esquadrão falhe no teste Goldilocks: algumas jogadoras são muito velhas, e algumas são muito jovens, e então talvez nenhuma esteja exatamente certo. As principais nações da Europa fecharam a lacuna. No espaço de um mês no ano passado, as americanas perderam para a Inglaterra, Espanha e Alemanha. Os Estados Unidos têm o esquadrão para emergir como campeão. Mas, pela primeira vez em algum tempo, não está sozinho nisso.



Inglaterra



A expectativa pesa muito na Inglaterra de Sarina Wiegman. As Lionesses venceram o Campeonato Europeu em casa no verão passado, a primeira grande honra da equipe, e seguiram isso com uma vitória na Finalíssima - um jogo entre os campeões europeus e sul-americanos - no início deste ano. Ganhar a Copa do Mundo seria a conclusão natural de uma trajetória que tem estado em uma curva ascendente acentuada por 10 anos.



No entanto, o destino interveio. Wiegman perdeu sua capitã, Leah Williamson; sua jogadora mais criativa, Fran Kirby; e sua ameaça de ataque mais potente, Beth Mead, por lesão. Millie Bright fez o esquadrão, mas ainda está, estritamente falando, se recuperando de uma cirurgia no joelho. Wiegman é uma treinadora astuta o suficiente - e ela tem talento suficiente à sua disposição - para disfarçar essas perdas. Mas ela estará fazendo isso em tempo real.



Holanda



Em 2019, os holandeses surgiram como porta-estandarte da força emergente da Europa, um anúncio para a base de poder em mudança do jogo. Eles caíram agonizantemente, perdendo para os Estados Unidos na final. O progresso desde então tem sido irregular, pois eles perderam Wiegman, que saiu para treinar a Inglaterra, antes de cair nas quartas de final do Campeonato Europeu no verão passado.



O núcleo da equipe que chegou à final há quatro anos - Danielle van de Donk, Jackie Groenen, Jill Roord, Lieke Martens - permanece, e os holandeses têm o talento para fazer uma corrida profunda mais uma vez. Duas coisas estão em seu caminho: a ausência da atacante Vivianne Miedema por lesão e um sorteio infeliz para a fase de grupos. Os holandeses enfrentam os americanos cedo; a derrota nesse jogo provavelmente significará uma rota mais difícil para o restante de sua estadia.



