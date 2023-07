SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo de Dorival Júnior pode quebrar um longo jejum em clássicos nesta semana.

O clube tricolor não vence Corinthians, Palmeiras e Santos em sequência desde 2006.

Na oportunidade, o São Paulo de Muricy Ramalho venceu os rivais entre fevereiro e abril: 4 a 2 no time alviverde, 2 a 1 no Corinthians e 3 a 1 no Santos

Agora, 17 anos depois, o São Paulo de Dorival tem a chance de repetir a "trinca" no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Neste mês de julho, o time tricolor venceu o Palmeiras duas vezes (1 a 0 e 2 a 1), o Santos por 4 a 1 e agora encara o Corinthians, pela Copa do Brasil.

O duelo com o time alvinegro pela semifinal será nesta terça-feira (25), 21h30, com o primeiro jogo na Neo Química Arena. A volta no Morumbi será no dia 16 de agosto.

PREOCUPAÇÃO

Para vencer o Corinthians, encaminhar a vaga na final da Copa do Brasil e de quebra encerrar o longo jejum, o São Paulo precisa superar o retrospecto irregular como visitante.

Com Dorival, o São Paulo tem quatro vitórias, cinco empates e três derrotas fora de casa. Os quatro triunfos foram pela Copa do Brasil, nenhum no Campeonato Brasileiro.

Na última partida, o clube do Morumbi jogou mal e perdeu por 2 a 1 para o Cuiabá, na Arena Pantanal. Dorival evitou alarmar a situação após a primeira derrota em um mês.

"Olha, fora de casa na Copa do Brasil, nós temos conquistado vitórias, então isso aí não é um problema que nós tenhamos que ficar debatendo a todo momento. Nós temos consciência de que realmente não aconteceram no Campeonato Brasileiro, mas a equipe está preparada para jogar, para criar, para buscar com a mesma intensidade de quando joga no Morumbi", disse Dorival Júnior, em entrevista coletiva.

ESCALAÇÃO

Nesta terça-feira, o time tricolor deve seguir desfalcado por Gabriel Neves, Igor Vinicius e Galoppo, todos lesionados. Por outro lado, Alan Franco, que se recuperava de problema na perda direita, deve estar à disposição, e Rafinha já está volta de compromisso na Alemanha.

Uma possível escalação inicial do São Paulo tem: Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Beraldo) e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; Luciano e Calleri.

Do outro lado, o Corinthians deve seguir desfalcado por Rafael Ramos e Paulinho, lesionados. Matías Rojas e Renato Augusto deixaram a partida contra o Bahia mancando, no sábado (22), e podem se tornar preocupações para o técnico Vanderlei Luxemburgo.

Em compensação, Róger Guedes, que cumpria suspensão, está à disposição. Uma provável escalação do Corinthians tem: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Fausto Vera, Maycon (Roni), Renato Augusto (Guilherme Biro) e Matías Rojas (Adson); Róger Guedes e Yuri Alberto.

Estádio: Neo Química Arena

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (25)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Transmissão: SporTV, Premiere e Prime Video