SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians encaminhou nas últimas horas a rescisão amigável do contrato com o meia-atacante Luan.

O Corinthians deve efetivar ainda nesta segunda-feira o acordo pelo fim do contrato de Luan, válido até dezembro deste ano.

O Timão economizará cerca de R$ 5 milhões entre salários e encargos. Luan cedeu porque quer jogar no Grêmio, mesmo recebendo salário consideravelmente inferior em Porto Alegre. Os direitos de imagem atrasados ainda serão negociados.

O Grêmio já tem um acerto com Luan e espera pela liberação oficial do Corinthians para anunciar o retorno do jogador de 30 anos. O técnico Renato Gaúcho pediu a contratação.

O clube gaúcho teve dúvidas por conta da condição física de Luan, que ainda não jogou neste ano, mas se convenceu com relatórios enviados pelo Corinthians. O contrato será curto, com possibilidade de renovação para 2024.

A informação sobre o acordo entre Corinthians e Luan foi inicialmente publicada pelo GE.

O Corinthians comprou Luan por R$ 29 milhões no fim de 2019, mas não vingou.

Ele só jogou 78 vezes, com nove gols marcados e foi emprestado ao Santos na última temporada.

No início do mês, Luan foi agredido por torcedores organizados em um motel de São Paulo. Ele foi ameaçado de "coisa pior" se não rescindisse o contrato. Esse foi o estopim para acelerar a saída.

No Grêmio, Luan tentará se reerguer. Foi lá que ele conquistou a Libertadores de 2017, sendo eleito o Rei da América.