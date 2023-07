SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo chega ao seu sexto dia com as últimas estreias. Colômbia e Coreia do Sul serão as equipes derradeiras a debutar no torneio, disputado desde a semana na Austrália e na Nova Zelândia.

A jornada de terça-feira (25) da Oceania, que se inicia na noite brasileira de segunda, terá ainda a segunda rodada do Grupo A. A depender dos resultados, Suíça e Nova Zelândia já poderão obter classificação às oitavas de final.

**CONFIRA OS DESTAQUES DO DIA E ONDE VER OS JOGOS DE TERÇA NO MUNDIAL**

23h ? Colômbia x Coreia do Sul

Sydney Football Stadium, em Sydney, Austrália

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV), ge, Globoplay, Fifa+ e SporTV

Fique de olho no futebol da atacante colombiana Linda Caicedo, de 18 anos, que chamou a atenção do mundo com seu talento e foi contratada pelo Real Madrid. Ela é a principal esperança de sua equipe na tentativa de sobreviver à primeira fase.

O jogo contra a Coreia do Sul é visto como decisivo, porque o Grupo H tem um claro favorito, a Alemanha, e um candidato a saco de pancadas, Marrocos ?a seleção europeia fez 6 a 0 na africana no jogo de abertura da chave. Assim, colombianas e sul-coreanas devem brigar pelo segundo lugar.

2h30 ? Nova Zelândia x Filipinas

Wellington Regional Stadium, em Wellington, Nova Zelândia

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV) e Fifa+

Empurrada por sua torcida, a Nova Zelândia surpreendeu na estreia e fez 1 a 0 na Noruega. Se vencer as Filipinas, dará enorme passo na tentativa de avançar às oitavas de final da competição pela primeira vez ?ou já avançará, se triunfar e contar com novo tropeço norueguês.

O plano é novamente deixar a atacante Hannah Wilkinson, 31, em condições de marcar. Deu certo na primeira rodada. Já as Filipinas, que estão em seu primeiro Mundial, jogam para evitar a eliminação antecipada.

5h ? Suíça x Noruega

Stadium Waikato, em Hamilton, Nova Zelândia

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV) e Fifa+

A Suíça cumpriu seu papel na rodada inaugural, derrotando as Filipinas por 2 a 0. O desafio promete ser mais duro agora, embora a Noruega, campeã do mundo em 1995, não tenha demonstrado um bom futebol na estreia.

Dirigidas por Hege Riise, campeã como atleta há 20 anos, as norueguesas entram em campo pela recuperação e pela sobrevivência. Se perderem, poderão ser eliminadas já na terça-feira ?caso a Nova Zelândia não seja derrotada. Para evitar o pior, jogam as fichas na atacante Ada Hegerberg, 28.