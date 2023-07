SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um resultado surpreendente, as Filipinas venceram a Nova Zelândia por 1 a 0 na madrugada desta terça-feira (25), no Sky Stadium, em Wellington, no país da seleção adversária, uma das sedes da Copa do Mundo feminina.

Foi a primeira vitória das Filipinas, que nunca disputaram qualquer torneio de seleções da Fifa.

Sarina Bolden, de cabeça, marcou o gol considerado histórico para o país asiático.

Caso vencesse, a Nova Zelândia, que surpreendeu na estreia e fez 1 a 0 na Noruega, daria um grande passo na tentativa de avançar às oitavas de final da competição pela primeira vez.

Na última rodada do Grupo A, a seleção filipina vai enfrentar a Noruega.

NOVA ZELÂNDIA

Victoria Esson; Bowen, Stott, Ali Riley e Bott; Percival (Jale), Hassett (Longo) e Steinmetz; Indiah-Paige Riley (Chance), Hand e Wilkinson. Técnica: Jitka Klimkova

FILIPINAS

McDaniel; Cowart (Bugay), Long, Harrison e Barker (Annis); Beard, Sawick, Eggesvik (Flanagan) e Quezada (Randle); Guillou e Bolden (Frilles). Técnico: Alen Stajcic

Estádio: Wellington Regional Stadium, em Wellington (Nova Zelândia)

Público: 32.357 pessoas

Árbitro: Katia Itzel García (México)

Assistentes: Karen Diaz Medina e Enedila Caudillo (Ambas do México)

Cartões amarelos: Wilkinson (NOV); Beard (FIL)

Gol: Sarina Bolden (FIL), aos 24 minutos do primeiro tempo