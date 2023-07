PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Autor do gol da vitória contra o Atlético-MG, o volante Ronald, do Grêmio, foi procurado por representantes da Federação Polonesa de Futebol. O jogador tem processo de cidadania em andamento no país e passará a fazer parte do radar da seleção.

A ideia de tirar cidadania tem por objetivo auxiliar na abertura de mercado do jogador. A Polônia é o país preferencial pela descendência.

A chance de ser convocado pela seleção da Polônia no futuro se tornou ainda mais firme a partir de contatos da Federação, que passará monitorar o meio-campista de 20 anos ainda mais de perto.

Ronald fez parte da seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano e no Mundial da categoria neste ano. Como não atuou até o momento na seleção principal, poderia naturalmente optar por jogar pela seleção europeia.

Além dele, o irmão, Marcão, que atualmente joga no Independinente del Valle, também foi procurado para uma eventual chance na seleção polonesa.

Ronald, inclusive, como informou o UOL, foi sondado recentemente por equipes do país.