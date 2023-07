BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) afirmou nesta terça-feira (25) que assistiu apenas uma parte da estreia da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo porque estava reunido com muitas mulheres.

"Eu assisti só meio tempo porque era muita mulher e eu sozinho de homem. Eu resolvi me mancar", disse.

O mandatário convocou todas as ministras do governo, a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, e as presidentes de bancos estatais para assistir ao jogo na segunda-feira (24). O Brasil venceu por 4 a 0.

A declaração foi dada durante transmissão nas redes sociais. A live semanal do petista é conduzida pelo jornalista Marcos Uchôa, que faz uma entrevista com Lula. Ele questionou sobre o jogo:

"Essa alegria que você preza você viveu um pouquinho ontem com a seleção feminina. Você juntou um timaço de mulheres aqui, a Janja estava, as ministras estavam. Enfim, foi uma alegria. O 4 a 0 foi coisa já boa, um bom começo para a gente", disse o jornalista.

Lula, então, revelou que não assistiu à partida toda. Ele também aproveitou para enaltecer um programa do governo: "Só para saber uma coisa, das 23 jogadoras que foram convocadas, 17 recebem o Bolsa Atleta. Só para ter ideia: hoje, o Bolsa Atleta tem 7.887 atletas inscritos recebendo certa quantia em dinheiro, que é variável. Nós criamos esse programa em 2004".