SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Itália estreou com vitória sobre a Argentina na Copa do Mundo feminina, mas quem roubou a cena foi a jovem meio-campista Giulia Dragoni.

Italiana de 16 anos, Dagoni se tornou a mais jovem italiana a começar uma partida do Mundial. Ela tem 16 anos e 259 dias.

Ganhou o apelido de "Pequena Messi" e joga no time B do Barcelona. A meio-campista, porém, deve estrear pelo time principal já na próxima temporada.

Começou a jogar aos quatro anos e aos 10 estava no Pro Sesto, no extremo norte de Milão (Itália). Na época, ela atuava com meninos.

No jogo desta segunda-feira (24), ela completou 87% dos passes e recuperou dez bolas.

QUEM É A MAIS JOVEM A JOGAR UMA COPA FEMININA?

O recorde pertence à sul-coreana Casey Phair. Com 16 anos e 26 dias, ela estreou na derrota do país asiático para a Colômbia, no encerramento da primeira fase da edição de 2023 do Mundial.

Phair superou a marca que pertencia à nigeriana Ifeanyi Chiejine, que estreou com apenas 16 anos e 34 dias, em 1999.

A jogadora mais nova a marcar um gol na Copa é a russa Elena Danilova (que balançou a rede aos 16 anos e 107 dias, em 2003).