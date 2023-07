SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O francês Léon Marchand, responsável por quebrar o último recorde mundial individual da natação que ainda pertencia a Michael Phelps, é treinado pelo mesmo técnico do astro norte-americano.

O responsável por treinar Marchand é Bob Bowman, técnico da seleção americana que trabalhou com Michael Phelps durante toda a sua carreira.

Léon Marchand tem 21 anos e é filho de ex-nadadores da seleção francesa. O pai, Xavier Marchand, foi vice-campeão europeu em 1997 e vice mundial em 1998 e alcançou as finais dos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, e Sydney, em 2000. Já a sua mãe, Céline Bonnet, disputou as Olimpíadas de Barcelona, em 1992.

O nadador francês tem 1,83m, altura baixa se comparada à maioria dos nadadores. Os próprios pais chegaram a sugerir que Leon desistisse da carreira, quando ainda adolescente.

Léon Marchand estreou em Olimpíadas em Tóquio, em 2020, com apenas 19 anos, mas não conquistou medalhas. O melhor resultado foi um sexto lugar nos 400 metros medley; ele ainda ficou em 14º nos 200m borboleta e 18º nos 200m medley.

NOVO RECORDE NOS 400M MEDLEY

Léon Marchand bateu o recorde mundial de Michael Phelps nos 400m medley no último domingo (23), com o tempo de 4m02s50, conquistando o título no Mundial de Esportes Aquáticos em Fukuoka, no Japão. A marca do norte-americano era de 4min03s84.

O próprio Phelps acompanhou de perto a quebra do recorde, já que está trabalhando in loco como comentarista de uma televisão americana. O atleta olímpico mais premiado de todos os tempos, com um recorde de 28 medalhas, foi que, inclusive, entregou a medalha de ouro a Marchand no pódio. Depois, os dois posaram para fotos.

Phelps chegou a ser o detentor dos recordes dos 400m e 200m medley e dos 100m e 200m borboleta. Antes de domingo (23), todas as outras marcas individuais já haviam sido superadas desde a sua aposentadoria, que aconteceu em 2016.