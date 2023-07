SANTO ANDRÉ, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Vitória comunicou, nesta segunda-feira (25), que o volante Dionísio sofreu um furto na noite de ontem.

Dionísio parou para tirar fotos com torcedores do Vitória na saída do estádio do Barradão, após a vitória sobre a Chapecoense, pela Série B.

O jogador foi furtado e ficou sem sua carteira, que estava com documentos e cartões, além de dois celulares.

Segundo a nota oficial divulgada pelo clube, Dionísio já tomou medidas para bloquear seus cartões. Após o furto, R$ 500 foram gastos em um cartão.

Dionísio estava acompanhado de seu empresário e do também jogador Vicente no momento do furto.

O Vitória também declarou que irá verificar o circuito de câmeras internas do Barradão para tentar identificar o autor da ação. O clube reforçou que irá atuar junto com órgãos públicos para reforçar a segurança em dia de jogos.

Nas redes sociais, o lateral Vicente relatou o acontecido e afirmou que oferece recompensa caso Dionísio recupere seus pertences.